На Кубани одобрено больше половины заявок на кредитные каникулы из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Банки одобрили порядка 7 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул физическим лицам и 2 тыс. заявок от предпринимателей Краснодарского края, пострадавших из-за коронавируса, это более чем половина всех заявок, поступивших в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

Кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов, являются федеральной мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса.

"Более половины заявок на предоставление кредитных каникул одобрены. С начала апреля в банки от физлиц поступило почти 12 тыс. заявлений, включая ипотечные, потребительские и автокредитные, из них одобрены 6870 заявок. Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то от них получено 2637 заявок. Из них одобрено 1937 заявок", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась добавил, что также в регионе высока доля одобрения беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат. "От юрлиц и ИП поступило более 1200 заявок на 2,7 млрд рублей. Одобрено свыше 600 заявок на сумму 1,6 млрд рублей. Уже выдано 198 кредитов более чем на 500 млн рублей. Порядка 400 заявлений - на рассмотрении", - приводит пресс-служба его слова.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в крае зафиксированы 96 новых случаев заражения коронавирусом: возраст новых пациентов от шести месяцев до 95 лет. Общее число заразившихся в регионе за время пандемии - 2222 человека, из них 118 - дети, 741 пациент выздоровели и выписаны из больниц, 22 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 31 пациент.