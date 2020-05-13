В РФПИ сообщили о положительных результатах первых клинических исследований "Фавипиравира"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первые промежуточные клинические исследования препарата "Фавипиравир" у пациентов, госпитализированных с COVID-19, показали положительный результат, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Согласно получаемым данным, 60% пациентов из 40 человек, принимавших "Фавипиравир", имели отрицательный тест на коронавирус после 5 дней терапии, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. Данные совпадают с результатами китайских исследований, которые также показали сокращение срока болезни с 11 дней до 4-5 дней", - отметил Дмитриев

По его словам, клинические испытания препарата завершатся до конца мая. На следующем этапе препарат ожидает получения регистрационного удостоверения на возможность его применения в масштабах всей страны.

"Группа компаний "ХимРар" совместно с РФПИ могут начать коммерческие поставки препарата уже в конце мая. Производственные мощности и необходимые реагенты подготовлены. Россия станет одной из немногих стран в мире, самостоятельно производящих препарат от коронавируса, и сможет гарантированно обеспечить его надежные поставки в медицинские учреждения", - отметил Дмитриев.

В настоящий момент в клинических исследованиях принимают участие 6 ведущих медицинских центров в Москве, Смоленске и Нижнем Новгороде, в том числе Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова, ЦКБ. Всего исследования охватят 330 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в 30 центрах в 8 регионах Российской Федерации.