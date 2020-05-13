Такси бизнес-класса возобновили свою работу в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сервис заказа премиальных авто с водителем Wheely возобновил работу в Москве после снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Работу премиальных тарифов также возобновили сервисы такси "Яндекс.Такси" и Gett, рассказали ТАСС в компаниях.

Власти Москвы 7 мая отменили запрет на работу сервисов по перевозке пассажиров по заказу, из-за которого, в частности, агрегаторам такси пришлось отключить тарифы бизнес-класса. Ограничения действовали с 13 апреля, когда столичные власти временно запретили работу каршеринга и такси, если у перевозчика не было соответствующей лицензии. Так, под запрет попали премиальные сервисы, которые возили пассажиров по заказу.

В пресс-службе Wheely отметили ТАСС, что возобновили работу сервиса, поездки уже доступны пользователям. "Помимо выполнения санитарных требований, Wheely разработала и внедрила технологию проверки цифровых пропусков пассажиров перед каждой поездкой в рамках борьбы с распространением вируса. Если пропуск недействителен или его нет - заказать поездку в Wheely просто не получится", - рассказали в компании.

В "Яндекс.Такси" также подтвердили возобновление работы премиальных тарифов. Сервис по заказу такси и доставки Gett также вернул тарифы бизнес- и VIP-классов, отметил гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский.

Вопрос предоставления данных

Одно из условий возобновления работы такси бизнес-класса власти Москвы называли необходимость предоставления компаниями данных о геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС). При этом, как сообщили позднее в дептрансе, московские сервисы такси не обязаны предоставлять данные о пассажирах в единую навигационную систему столицы, чтобы работать в период повышенной готовности.

В "Яндекс.Такси" напомнили, что еще в 2014 году подписали соглашение с правительством Москвы об информационном сотрудничестве, которое в том числе касается передачи городу данных по поездкам и машинам, подключенным к сервису. "Сейчас этот набор включает идентификатор водителя в системе, номер автомобиля, статус (свободен или на заказе), и периодически - координаты местоположения машины. Вся эта информация передается только по зашифрованным каналам и не содержит персональных данных пассажиров", - уточнили в компании.

Вместе с тем Wheely выступает против того, чтобы передавать данные о геолокации, подчеркнули в компании. По мнению гендиректора Wheely Антона Чиркунова, "это дает возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно - за пассажиром".

В Gett со своей стороны проанализировали запрос дептранса Москвы по передаче данных и "не видят необходимости, а также технической и юридической возможности передавать все запрошенные данные". "Мы направили в дептранс встречное предложение и уже получили положительный ответ. Предложенный нами вариант взаимодействия полностью решает задачи, стоящие перед дептрансом, и одновременно гарантирует сохранность персональных данных", - резюмировал Сморгонский.