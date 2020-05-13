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Роскомнадзор запросит компанию СДЭК о возможной утечке данных ее клиентов

В Роскомнадзоре заявили также, что обращений граждан по данной тематике не поступало
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор направит запрос в компанию СДЭК о возможной утечке данных ее клиентов. Об этом ТАСС в среду сказали в пресс-службе ведомства.

"В компанию СДЭК будет направлен соответствующий запрос. Обращений граждан по данной тематике не поступало", - заявили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты "Коммерсантъ" о том, что данные якобы принадлежащие 9 млн клиентам службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете.

Как сообщили ТАСС в компании, утечки данных в СДЭК не обнаружено, поэтому в компании не исключают, что информация могла появиться из других источников, собирающих персональные сведения. "Данные доступны только сотрудникам компании: получить к ним доступ без учетной записи СДЭК невозможно. Как и выгрузить полную базу: за этим следит служба безопасности. Размер базы таков, что нагрузка не останется незамеченной - при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные. Подобных случаев не было зафиксировано в последнее время, утечки не было", - отметили в компании.

Кроме того, сообщается, компания усиливает систему безопасности для минимизации рисков, привлекла аудитора для проверки. Первый ее этап был завершен, по итогам даны необходимые рекомендации.

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