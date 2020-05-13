Нижегородские народные промыслы поддержат после включения отрасли в список пострадавших

ТАСС, 13 мая. Включение отрасли народных художественных промыслов (НХП) в перечень наиболее пострадавших от пандемии позволит предприятиям НХП в Нижегородской области получить региональные и федеральные меры поддержки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Правительство России включило производство изделий народных художественных промыслов в список отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Ранее с такой инициативой обратилось правительство Нижегородской области.

"Включение в перечень наиболее пострадавших отраслей позволит существенно расширить меры поддержки этой категории бизнеса. Предприятия НХП смогут воспользоваться региональными субсидиями по расходам на выплату зарплат и на оплату коммунальных платежей. Целый ряд мер предусмотрен и на федеральном уровне: безвозмездная финансовая помощь на выплату зарплат и другие неотложные нужны, кредиты под 0% в банках, налоговые отсрочки, льготные займы и другие", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, регион занимает лидирующую позицию по числу сохраненных народных промыслов в России. "В регионе насчитывается 22 уникальных предприятия НХП с объемом реализации изделий не менее 50%", - цитирует Никитина пресс-служба.

Он добавил, что отрасль напрямую зависима от индустрии туризма, которая находится в стагнации, с марта объем продаж в отрасли сократился. "Спрос на изделия такого рода не будет расти в ближайшие полгода. Они не являются товарами первой необходимости, но имеют особую ценность и значимость для нашего региона, и мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить наше национальное достояние", - уточнил Никитин.

К числу НХП, которые сохранены в регионе, относятся, например, балахнинское кружевоплетение, варнавинская резьба по кости, городецкая золотая вышивка, роспись и резьба по дереву и другие. Предприятия "Хохломская роспись" и "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" были включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. Кроме того, десять региональных предприятий НХП вошли в перечень компаний, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.