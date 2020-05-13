Эксперт: США введут санкции против КНР, а Пекин вступит в прямую борьбу с Вашингтоном

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пекин после введения США санкций против КНР из-за коронавируса изменит свою стратегию в отношении Вашингтона и вступит с ним в прямое противостояние. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

По его словам, вынесенный на рассмотрение Конгресса США законопроект о введении санкций против КНР будет реализован, поскольку является логичным продолжением последней антикитайской риторики американских властей. "Вероятно, санкции будут введены, потому что в противном случае непонятно, зачем раздувать такую мощную кампанию, причем на всех уровнях - снизу доверху: это не только Конгресс или администрация [президента США Дональда] Трампа, но также штаты обращаются в суд, требуя компенсации ущерба, стимулируется подача исков против Китая и гражданами США", - поделился своим прогнозом эксперт.

Собеседник агентства предположил, что США введут в отношении КНР очередные торговые ограничения, подобные тем, что Белый дом устанавливал и до пандемии, главным образом из соображений протекционизма. Однако теперь в основе рестрикций официально будут лежать серьезные обвинения в адрес Пекина, на который американцы пытаются возложить ответственность за глобальное распространение коронавируса.

"Это, конечно, очень резкая эскалация отношений, но, похоже, что именно нынешний эпидемический кризис послужит поводом для выхода противостояния на новый уровень", - добавил Лукьянов.

Неизбежность конфронтации

Аналитик убежден, что Китай, ранее избегавший прямых конфронтационных действий, сейчас будет вынужден поменять свою стратегию на международной арене и вступить в прямое противостояние с Соединенными Штатами. Вашингтон использует ситуацию с пандемией не для того, чтобы добиться от китайских властей каких-либо уступок или достичь компромисса с КНР: давление на Китай и эскалация в двусторонних отношениях сейчас являются самоцелью для американцев.

"Китай до последнего времени не был склонен участвовать в лобовой схватке. Китайский подход всегда был каким-то образом уклониться, обойти, не вступать в прямое противодействие, как, например, Россия умеет делать. Китайцам, видимо, придется пересматривать свои традиционные подходы", - пояснил Лукьянов.

Он отметил, что ответ Пекина на введение американских санкций будет аналогичным и коснется торговых отношений с США. "Есть какие-то вещи, в которых они могут сильно ударить по американскому рынку, начиная с инструмента, который они уже задействовали как-то. Китай, например, является экспортером редкоземельных металлов, которые необходимы всему миру, в том числе и Соединенным Штатам. Их экономическая взаимосвязь по-прежнему очень сильна, поэтому китайцам есть, как ответить", - сказал эксперт.

Лукьянов подчеркнул, что вся мировая экономическая модель последних десятилетий была построена на теснейшей и неразрывной экономической взаимосвязи Китая и США. Именно снижение этой взаимозависимости и переход на следующий этап разъединения экономик, по его мнению, станет главным результатом текущего обострения американо-китайских отношений на фоне пандемии. "Скорее всего, это будет таким резким сдвигом именно в сторону дальнейшего снижения связей", - заключил собеседник агентства.

Позиция России

"На уровне аргументов и публичных заявлений Россия, безусловно, будет против американских действий", - выразил свое мнение аналитик. В грядущем противостоянии Россия не имеет никаких оснований симпатизировать американской стороне. Кроме того, напомнил Лукьянов, РФ и сама неоднократно становилась объектом подобных кампаний, которые заканчивались очередными пакетами санкций в ее адрес со стороны США.

Но это, по его словам, не означает, что Россия обречена примкнуть к какой-либо стороне и стать участником торгово-экономической войны. Москва постарается ограничиться проявлениями симпатии и солидарности, избегая прямого вовлечения в конфликт США и КНР.

"Все-таки это не наша война, это их война, связанная с мировым доминированием, в борьбе за которое российская сторона, слава богу, не участвует и не собирается участвовать", - сказал эксперт.

Антикитайский законопроект

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии.