РБК: структуры Fesco потребовали от Магомедова и TPG вернуть кредиты на $1 млрд

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Структуры транспортной группы Fesco направили письмо своим крупнейшим акционерам Зиявудину Магомедову и американской инвесткомпании TPG Group с требованием вернуть кредиты в размере $1,046 млрд, пишет РБК со ссылкой на копию документа.

По данным РБК, авторами письма являются три кипрские компании: Halimeda International Limited, FESCO Ocean Management Limited и Polluks Investments Limited ("дочки" Fesco). В свою очередь, получатель письма - компания Maple Ridge, 65,09% которой принадлежит Магомедову и 34,91% - "физическим и юридическим лицам" фонда TPG. Письмо получили и в Sian Participatio, также принадлежащей Магомедову и TPG.

"Мы напоминаем вам, что несколько кредитов вместе с накопленными процентами подлежат оплате, а срок платежа по остальным кредитам наступит в течение 2020 года", - сообщается в письме, с текстом которого ознакомилось издание.

По информации издания, долг образовался в результате приобретения Магомедовым и партнерами контрольного пакета акций в декабре 2012 года, для чего им потребовалось привлечь кредиты на $800 млн. Сделка совершалась по схеме LBO (leveraged buyout), согласно которой приобретаемая компания выступала формальным заемщиком по кредитам. Однако суммарный долг оказался больше: $905,86 млн Maple Ridge, принадлежащая Магомедову и TPG, должна была погасить в мае 2018 года, а $300 млн - в мае 2020 года. Сейчас Fesco требует, чтобы акционеры оплатили долг в ближайшее время или предоставили график по их погашению.

Как сообщает РБК, доли Магомедова и TPG заложены в ВТБ. В 2017 году банк открыл FESCO кредитную линию в размере до $680 млн. В залог по кредитам вошли 73,73% акций транспортной компании, которые принадлежат Магомедову, TPG Group и GHP Group (третьему акционеру Fesco).

В свою очередь глава московского филиала TPG Capital и член совета директоров Fesco Дмитрий Швец не ответил на запрос издания. Представитель Fesco и адвокат Магомедова Александр Гофштейн также отказались комментировать ситуацию.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основные владельцы Fesco - Зиявудин Магомедов (32,5%), GHP Марка Гарбера (23,8%) и американская TPG Capital (17,4%).