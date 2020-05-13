Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по соблюдению безопасности при снятии ограничений

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал и выложил на сайт рекомендации для организаций из различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы <...> салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер бизнеса, можно в разделе [официального сайте Роспотребнадзора]"Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

На сайте ведомства можно ознакомиться с рекомендациями для работы химчисток и прачечных, ателье, салонов красоты, бань и саун, транспорта, а также для образовательных организаций, общепита, сельскохозяйственных предприятий, строек и различных магазинов. К общим требованиям для разных сфер относятся обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.