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Институт энергетических технологий внедрит облачную платформу Cloudera

Ожидается, что инициативы, реализуемые на базе новой облачной платформы, будут связаны с важными задачами стратегических областей, таких как "Индустрия 4.0", энергосистемы и "умные" города

ТАСС, 13 мая. Институт энергетических технологий (IFE), независимый международный исследовательский фонд, расположенный в Норвегии, внедрит облачную платформу Cloudera Data Platform в рамках реализации проекта по цифровым преобразованиям. Об этом сообщил ресурс PRNewswire.

"Аналитический портал, работающий на базе новой платформы Cloudera, предоставит ученым доступ к передовым инструментам обнаружения и каталогизации данных и позволит проводить исследованиям на базе науки о данных (data science) для более глубокого понимания критически функций и процессов", - сказал руководитель по цифровым технологиям IFE Петтер Квальвик.

Цифровое решение Cloudera разработано на базе открытого исходного кода и предоставляет широкие возможности для сбора, анализа и моделирования данных, поступающих из нескольких исследовательских инфраструктур. Ожидается, что инициативы, реализуемые на базе новой облачной платформы, будут связаны с важными задачами стратегических областей, таких как "Индустрия 4.0", энергосистемы и "умные" города.

IFE - одна из ведущих мировых исследовательских организаций в области энергетики, располагающая широкими аналитическими возможностями, такими как прогнозное моделирование, обработка и визуализация данных, кибербезопасность и задачи цифровой трансформации.

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