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Пандемия коронавируса нового типа

Авиакомпания Azur Air запустит первые регулярные рейсы по России

Авиакомпания начнет полеты с 1 июня в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air, которая до пандемии коронавируса специализировалась на чартерных рейсах за границу и была крупнейшей чартерной авиакомпанией РФ, начала продажу билетов на регулярные рейсы в Сочи. Это будут первые регулярные полеты авиакомпании внутри России.

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"Авиакомпания Azur air с 1 июня 2020 года начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы. Сочи - первое для Azur Air регулярное туристическое направление внутри России. Программа полетов рассчитана на всю глубину весенне-летнего расписания. Билеты на эти рейсы уже поступили в продажу", - отмечается в сообщении компании.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, а из регионов - два раза в неделю, добавили в компании.

В конце марта Azur Air из-за полного закрытия полетов из России за рубеж на фоне пандемии коронавируса вынуждена была приостановить все полеты, кроме вывозных рейсов. Позже компания начала выполнять грузовые рейсы, перевозя груз в салоне самолетов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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