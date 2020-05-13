Сенатор Долгов: новая ТОР в Мурманске будет работать на экономику всей Арктической зоны

В среду правительство РФ постановило создать территорию опережающего развития в Мурманске, это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новая территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманске будет работать на развитие экономики всей Арктической зоны России, заявил ТАСС в среду зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

"Мурманск - начальная точка Северного морского пути, сейчас много перспективных экономических проектов, в том числе связанных с инфраструктурой Северного морского пути, начинают реализовываться в Мурманске, они будут иметь значение не только для одного субъекта, но и для всей Арктической зоны. В этой связи создание такой территории опережающего развития, привлечение частных инвесторов будет работать на экономику всей российской Арктики и, в более широком плане, на экономику России", - сказал Долгов.

"Впервые в Арктической зоне России появляется такая территория социально-экономического развития с теми же преференциями, которые действуют на Дальнем Востоке. Инициатива о создании ТОР появилась во многом во взаимодействии с крупными экономическими операторами, которые работают на территории Мурманской области, они станут якорными резидентами ТОР", - добавил сенатор. Он сказал, что речь, в частности, идет о компаниях "Новатэк", "Морской торговый порт "Лавна" (проект создания угольного терминала), а также "Морской терминал "Тулома" (проект строительства терминала по перевалке удобрений, оба проекта - на западном берегу Кольского залива).

В начале февраля Минвостокразвития РФ предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. В конце апреля 2020 года АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) сообщила, что пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития. Инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тыс. рабочих мест.

ТОР были созданы на Дальнем Востоке в 2015 году, чтобы помочь инвесторам работать с проектами - получать льготы и проходить административные процедуры в упрощенном порядке. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о переименовании министерства в связи с этим. Подведомственные министерству институты развития также получают полномочия для работы в Арктической зоне.