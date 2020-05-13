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Более 20 предприятий народных промыслов получат господдержку в Нижегородской области

Предприятия смогут воспользоваться региональными субсидиями по расходам на выплату зарплат и на оплату коммунальных платежей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС. Более 20 нижегородских предприятий, занимающихся производством изделий народных художественных промыслов (НХП), получат федеральную помощь, сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Накануне правительство РФ расширило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. В список добавили производство изделий народных художественных промыслов и деятельность по осуществлению торговли через автоматы.

"Нижегородская область занимает лидирующую позицию по количеству сохраненных народных художественных промыслов в России. В регионе насчитывается 22 уникальных предприятия НХП с объемом реализации изделий не менее 50%", - пояснил Никитин.

Глава региона уточнил, что НХП теперь смогут воспользоваться региональными субсидиями по расходам на выплату зарплат и на оплату коммунальных платежей, а также получить безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат и другие неотложные нужны, получать кредиты под 0% в банках, налоговые отсрочки, льготные займы и другие привилегии.

"Отрасль НХП напрямую зависима от индустрии туризма, которая сейчас находится в стагнации. С марта 2020 года реализация продукции НХП прекратилась как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Спрос на изделия такого рода не будет расти в ближайшие полгода", - добавил Никитин.

Ранее нижегородские власти сообщали, что НХП Нижегородской области намерены создать символ-подарок "За победу над коронавирусной инфекцией". Планируется, что такие "знаки отличия" будут вручать медработникам и волонтерам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияНижегородская область
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