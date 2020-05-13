Судостроительные заводы Петербурга "Северная верфь" и СНСЗ возобновили работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Судостроительные предприятия, входящие в состав Объединенной судостроительной корпорации, Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) и "Северная верфь", расположенные в Санкт-Петербурге, возобновили производство в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили представители предприятий.

"Производства непрерывного цикла работают в соответствии со стандартами безопасности. Мы частично работаем удаленно, то есть все офисные службы функционируют дистанционно", - сказал агентству официальный представитель СНСЗ, уточнив, что предприятие возобновило работу с 12 мая.

С 13 мая вернулась к работе в полном объеме "Северная верфь".

"Мы вышли на полный режим работы. Ограничений по возрасту нет, но требования использовать средства защиты и соблюдать дистанцию, безусловно, действуют. На удаленной работе у нас очень мало сотрудников, поэтому можно сказать, что практически весь завод вышел", - сказал ТАСС официальный представитель компании.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, производит современные фрегаты. Предприятие готовит к сдаче стелс-фрегат "Адмирал Касатонов", он находится на завершающих этапах испытаний.

СНСЗ специализируется на строительстве кораблей и гражданских судов. Производит современные противоминные корабли для ВМФ РФ. В настоящее время в эллингах завода в разной степени готовности находятся два тральщика проекта 12700 - "Георгий Курбатов" и "Анатолий Шлемов".