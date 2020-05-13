{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ретейлеры отмечают рост продаж климатической техники на фоне режима самоизоляции

Пользуются популярностью очистители и увлажнители воздуха, а также роботы-пылесосы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Продажи техники для создания комфортного микроклимата в помещениях в апреле выросли в несколько раз относительно прошлого года на фоне режима самоизоляции в РФ из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в "AliExpress Россия" и "М.Видео-Эльдорадо".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Аналитики "AliExpress Россия" отметили рост продаж бытовой техники, которая помогает россиянам сделать дом комфортнее, чище и безопаснее во время самоизоляции. В апреле этого года категория очистителей воздуха показала значительный рост: продажи выросли на 100% год к году. Средний чек вырос на 30% год к году - потребители стали внимательнее относиться к выбору этого домашнего прибора во время пандемии", - отметили в Aliexpress.

Помимо очистки воздуха покупатели площадки покупают и увлажнители воздуха. Категория показала рост на 23% относительно аналогичного периода прошлого года, средний чек вырос лишь на 8%. Продажи роботов-пылесосов выросли на 35% по отношению к апрелю прошлого года, средний чек в категории вырос на 15%. Эксперты компании отмечают, что покупатели стали чаще приобретать модели с дистанционным управлением, также немаловажной функцией сейчас стала влажная уборка.

В "М.Видео" и "Эльдорадо" также отмечают увеличение продаж товаров для комфортного нахождения дома: "Интернет-продажи этих категорий в апреле в среднем выросли втрое по сравнению с прошлым годом". "Из мелкой техники для кухни и приготовления пищи в несколько раз вырос спрос на хлебопечки, тостеры, кофеварки, электрические чайники, мультиварки, микроволновые печи, кухонные комбайны, пароварки, блендеры, электрогрили, сковороды и воки. Из климатической техники в несколько раз увеличились онлайн-продажи климатических комплексов, воздухоочистителей и увлажнителей воздуха. В технике для уборки высокую динамику показали обычные и моющие пылесосы, а также пароочистители", - сообщили в "М.Видео-Эльдорадо".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Больше половины заявок на кредитные каникулы из-за пандемии одобрено в Кировской области
Кредитные каникулы являются федеральной мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС