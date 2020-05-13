Ретейлеры отмечают рост продаж климатической техники на фоне режима самоизоляции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Продажи техники для создания комфортного микроклимата в помещениях в апреле выросли в несколько раз относительно прошлого года на фоне режима самоизоляции в РФ из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в "AliExpress Россия" и "М.Видео-Эльдорадо".

"Аналитики "AliExpress Россия" отметили рост продаж бытовой техники, которая помогает россиянам сделать дом комфортнее, чище и безопаснее во время самоизоляции. В апреле этого года категория очистителей воздуха показала значительный рост: продажи выросли на 100% год к году. Средний чек вырос на 30% год к году - потребители стали внимательнее относиться к выбору этого домашнего прибора во время пандемии", - отметили в Aliexpress.

Помимо очистки воздуха покупатели площадки покупают и увлажнители воздуха. Категория показала рост на 23% относительно аналогичного периода прошлого года, средний чек вырос лишь на 8%. Продажи роботов-пылесосов выросли на 35% по отношению к апрелю прошлого года, средний чек в категории вырос на 15%. Эксперты компании отмечают, что покупатели стали чаще приобретать модели с дистанционным управлением, также немаловажной функцией сейчас стала влажная уборка.

В "М.Видео" и "Эльдорадо" также отмечают увеличение продаж товаров для комфортного нахождения дома: "Интернет-продажи этих категорий в апреле в среднем выросли втрое по сравнению с прошлым годом". "Из мелкой техники для кухни и приготовления пищи в несколько раз вырос спрос на хлебопечки, тостеры, кофеварки, электрические чайники, мультиварки, микроволновые печи, кухонные комбайны, пароварки, блендеры, электрогрили, сковороды и воки. Из климатической техники в несколько раз увеличились онлайн-продажи климатических комплексов, воздухоочистителей и увлажнителей воздуха. В технике для уборки высокую динамику показали обычные и моющие пылесосы, а также пароочистители", - сообщили в "М.Видео-Эльдорадо".