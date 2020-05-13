"Газпром" и "Роснефть" вошли в составленный Forbes список крупнейших компаний мира

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Американский журнал Forbes составил список крупнейших в мире 2 000 компаний, 23 из них являются российскими. Перечень опубликован в среду.

Издание констатирует, что стоимость большинства вошедших в рейтинг компаний значительно сократилась по сравнению с показателями за прошлый год из-за пандемии нового коронавируса. В особенности это касается авиаперевозчиков. Вместе с тем многие корпорации, работающие в сфере электронной коммерции, укрепили свои позиции.

В первую сотню крупнейших компаний мира вошли "Газпром" (32-е место), "Роснефть" (53) и "Лукойл" (99). В первую тысячу также включены "Сургутнефтегаз" (251), "Новатэк" (316), Сбербанк (402), "Транснефть" (405), "Норникель" (424), ВТБ (452), "Татнефть" (539), "Россети" (762) и НЛМК (970). Кроме того, в список крупнейших в мире компаний вошли "Полис" (1021), "Северсталь" (1051), "Интер РАО" (1095), АФК "Система" (1412), ММК (1536), "Магнит" (1537), Мосбиржа (1733), "Алроса" (1750), "Аэрофлот" (1763), "Полиметалл" (1843), а также Московский кредитный банк (1987).

Первые пять мест в перечне заняли Торгово-промышленный банк Китая (ICBC), Строительный банк Китая (China Construction Bank), американский JPMorgan Chase, холдинг Berkshire Hathaway и Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China).

В прошлом году в данный список Forbes были включены 22 российские компании. Тогда в него, в частности, входили Объединенная авиастроительная корпорация (1895 место) и "Русгидро" (1957). "Полис", "Полиметалл" и "Аэрофлот" в прошлогодний список не попали.