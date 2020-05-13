ЦБ зафиксировал рост неисполненных сделок на финрынке России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ зафиксировал рост неисполненных сделок кредитных организаций в марте-апреле 2020 года. Общая сумма неисполненных сделок составила 6 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ.

Наибольший прирост по количеству неисполненных сделок отмечался для форвардных контрактов и валютных свопов. Наибольший прирост по сумме неисполненных сделок наблюдался среди депозитных и беззалоговых кредитных операций.

Несмотря на период повышенной волатильности, объем неисполненных сделок был несущественным и не повлиял на устойчивость российского финансового рынка, подчеркивает регулятор.

Неисполненной считается сделка, в которой обмен ценными бумагами на денежные средства не производится в согласованную расчетную дату. ЦБ ввел форму такой отчетности для кредитных организаций в сентябре 2017 года для ведения статистики и оперативного мониторинга системных рисков финансовой системы.