МЭР: план по восстановлению экономики будет рассчитан на 2020 и 2021 годы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ сфокусируется на формировании плана по восстановлению экономики, который будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе "круглого стола" с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), который прошел в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе.

"Для нас очень важен постоянный контакт с предпринимателями, с вами. Прекрасно понимаем, что все уже принятые меры не могут быть признаны достаточными. Параллельно с этим сейчас наш фокус деятельности переносится на формирование плана по восстановлению экономики, который охватит этот и следующий год", - заявил Решетников, слова которого передает пресс-служба.

По его словам, возвращение на траекторию устойчивого достижения национальных целей потребует определенного времени, предусматривается этапность. "Нам бы хотелось не упустить время. Рассматриваем настоящий этап как окно возможностей для того, чтобы провести еще и системные изменения в тех или иных сферах российской экономики, чтобы качественно улучшить инвестиционный и предпринимательский климат в стране", - добавил министр.

Участники "круглого стола" отметили, что выход из режимов ограничений не будет быстрым.

Малый и средний бизнес в сложившейся крайне непростой ситуации, отметили участники круглого стола, оказался наиболее уязвим: у него как правило нет "подушки безопасности", работа остановлена, денежный поток прекратился, а заработную плату, налоги, кредиты, арендные платежи и другие условно-постоянные обязательства необходимо исполнять. При этом в малом и среднем бизнесе работают более 15 млн россиян, передает пресс-служба слова представителей ОНФ.

По их словам, в текущей ситуации крайне остро встал вопрос по поддержке субъектов МСП, сохранении созданных ими рабочих мест.

В Минэкономразвития отметили, что министерство ведет активные консультации со всеми заинтересованными сторонами в рамках подготовки общенационального плана восстановления экономики.

"Представители ОНФ также озвучили большое количество своих предложений и конкретных пожеланий. Участники круглого стола договорились продолжить консультации в регулярном режиме", - сообщили в Минэкономразвития.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.