Песков: эпидемическая обстановка, как ожидается, даст провести саммит ШОС в июле

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация ко времени проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге 22-23 июля должна уже "в известной степени" нормализоваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте газеты " Коммерсантъ " в среду.

"Пока исходим из очного [формата встречи глав государств ШОС в июле]", - подтвердил представитель Кремля.

По его словам, "эпидемиологические расчеты говорят, что уже может наступить нормализация в известной степени", хотя "характер событий заставляет принимать решения очень гибко". "То есть это может и измениться", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

13 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что дата проведения саммита ШОС в Санкт-Петербурге в этом году остается прежней - 22-23 июля.

Участниками ШОС являются восемь государств: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В работе организации принимают участие также четыре государства-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка). Ряд стран подали заявки на участие в различных форматах в деятельности ШОС.