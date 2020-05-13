Эксперты: объем инвестиций в телемедицину в России через пять лет вырастет в 64 раза

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций в российские телемедицинские компании в 2020-2025 годах увеличится до 96 млрд рублей с 1,5 млрд рублей по итогам 2019 года. Такие данные приводятся в прогнозе VEB Ventures (дочерняя компания ВЭБ.РФ).

В 2017-2020 годах суммарный объем венчурных инвестиций в телемедицинские компании в РФ составил более 2 млрд рублей, при этом объем рынка по итогам 2019 года достиг 1,5 млрд рублей, следует из материалов VEB Ventures, имеющихся в распоряжении ТАСС. По оценке компании, эта цифра в 2020-2025 годах может вырасти до 96 млрд рублей.

При этом мировой объем инвестиций в телемедицинские проекты за I квартал 2020 года вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $788 млн против $220 млн. По прогнозам VEB Ventures, к 2026 году глобальный рынок телемедицины вырастет до $175,5 млн с $45 млрд, в среднем рост составит 19,3% в год.

"Беспрецедентная эпидемия COVID-19 привела к росту спроса на дистанционные медицинские консультации по всему миру. ВОЗ упомянула телемедицину в качестве одного из важнейших решений в рамках политики реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением коронавируса, так как дистанционные консультации позволяют существенно сократить количество посещений медицинских учреждений, - сообщил ТАСС соучредитель и акционер компании "Доктор рядом" (VEB Ventures инвестирует в нее 1 млрд рублей) Леонид Меламед. - Более того, телемедицина может взять на себя задачи по необходимому постоянному контролю за пациентами с хроническими заболеваниями, такими как как диабет, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Все эти факторы являются определяющими для роста рынка телемедицинских услуг в ближайшие годы".

По мнению старшего управляющего директора VEB Ventures Вероники Фидлер, текущая конъюнктура рынка положительно повлияет на стоимость телемедицинских активов в России и в мире в будущем.

"Кроме того, это показывает фундаментальную востребованность цифровизации здравоохранения", - подчеркнула она.

Как стало известно 13 мая, VEB Ventures профинансирует "Доктор рядом холдинг" на сумму 1 млрд рублей. Предполагается, что существенная часть этих средств пойдет на развитие телемедицинского направления компании. Сделка стала одной из крупнейших по объему венчурных инвестиций в российский рынок телемедицины за последние три года.