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Пандемия коронавируса нового типа

WSJ: ВВП США может снизиться на 32% во II квартале в годовом исчислении

При этом еще в апреле опрошенные журналистами издания специалисты отмечали, что указанный показатель сократится на 25%

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 32% во втором квартале в пересчете на годовую основу. Такие оценки приводятся в опубликованной в среду статье The Wall Street Journal.

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Как отмечается в материале, журналисты издания опросили 64 экономистов в период с 8 по 12 мая. Они полагают, что в период с апреля по июнь текущего года снижение ВВП страны в среднем составит 32% в годовом выражении, позже он начнет вновь расти. В апреле опрошенные журналистами издания специалисты отмечали, что указанный показатель сократится на 25% во втором квартале в пересчете на годовую основу.

Согласно результатам последнего опроса, экономисты считают, что по итогам текущего года ВВП США может снизиться на 6,6%. По их оценкам, в июне уровень безработицы в стране может достичь 17%. Опрошенные эксперты прогнозируют, что экономика страны начнет восстанавливаться во второй половине текущего года.

В апреле эксперты, с которыми побеседовали журналисты газеты, полагали, что сокращение ВВП США по итогам года составит около 4,9%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,37 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 82,8 тыс. человек.

 

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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