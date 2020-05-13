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"Транснефть" прокомментировала просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Глава "Роснефти" ранее во время встречи с Владимиром Путиным попросил привести тарифы на прокачку в соответствие с нынешними ценами на сырье, так как расходы на транспортировку достигают 32% от стоимости нефти

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Средний тариф на транспортировку нефти "Роснефти" по системе магистральных нефтепроводов "Траснефти" в настоящее время составляет 1719,84 руб. за 1 тонну, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Таким образом он прокомментировал данные главы "Роснефти" Игоря Сечина, озвученные во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 12 мая. В ходе совещания с президентом Сечин попросил привести тарифы на прокачку нефти в соответствие с текущими ценами на сырье, так как расходы на транспортировку достигают 32% от стоимости нефти. По словам главы нефтяной компании, сейчас стоимость нефти сопоставима с ценами 2008 года (порядка 1100 руб. в 2008 году и 1200 руб. сейчас), в то время как тариф на транспортировку сырья в настоящее время выше в 2,5 раза (822 рубля за тонну прокачки в 2008 г. и 2 100 рублей сейчас). Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

"Средний тариф на транспортировку нефти ПАО "Роснефть" по системе магистральных нефтепроводов в настоящее время составляет 1 719,84 руб. за 1 тонну", - сообщает Демин. Кроме того, Демин отмечает, что доля среднего тарифа на транспортировке нефти по системе "Транснефти" в цене нефти в настоящее время составляет 13,4%. "При этом по сравнению с первыми числами мая есть устойчивая тенденция к росту стоимости нефти и падению этого процента", - добавил представитель нефтетранспортной монополии.

По мнению Демина, отличия в расчетах могут быть связаны с "непонимании разницы между тоннами и баррелями, использованными в расчетах ("Роснефти" - прим. ТАСС)".

В связи с этим Демин обращает внимание на необходимость повышения информационного сотрудничества двух компаний.

Представитель "Роснефти" прокомментировал ТАСС ситуацию. "В связи с заявлением, распространенным пресс-службой "Транснефти", и запросами, поступившими в связи с этим от СМИ, считаем возможным лишь заметить, что любой комментарий в отношении вопроса, по которому дано поручение президента, представляется излишним и некорректным", - сказал он.

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