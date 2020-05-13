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Магаданский аэропорт передадут в собственность региона

В настоящее время "Аэропорт Магадан" находится в федеральной собственности

ТАСС, 13 мая. Президент РФ Владимир Путин постановил передать Магаданской области 100% акций открытого акционерного общества "Аэропорт Магадан", которые сейчас находятся в федеральной собственности. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях повышения эффективности авиатранспортного обеспечения Магаданской области постановляю: принять предложение правительства РФ и правительства Магаданской области о передаче в собственность Магаданской области находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Аэропорт Магадан", - говорится в документе.

Кабмину поручено передать акции региону в течение полугода. При этом правительство Магаданской области после получения аэропорта в собственность должно привлечь до конца 2023 года не менее 4,79 млрд рублей в его комплексную реконструкцию и модернизацию.

Международный аэропорт федерального значения Магадан ведет свою историю с 1960-х годов. Первая очередь взлетно-посадочной полосы длиной 1 680 м была сдана в эксплуатацию 10 сентября 1963 года. Статус международного аэропорт приобрел 2 июня 1991 года, а 26 июля того же года решением Магаданского горисполкома было зарегистрировано государственное предприятие "Аэропорт Магадан". В 1973 году в поселке Сокол, где находится аэропорт, состоялось открытие нового здания аэровокзала.

Сейчас аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Дальнего Востока, Сибири и Москвы. В декабре прошлого года магаданскому аэропорту было присвоено имя артиста Владимира Высоцкого.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМагаданская область
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