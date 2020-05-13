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Пандемия коронавируса нового типа

Ford и Vauxhall возобновят работу заводов в Великобритании с 18 мая

На предприятиях Ford в Уэльсе и Эссексе работают 3,5 тыс. человек, большинство из них в марте были отправлены в принудительные отпуска

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Заводы автопроизводителей Ford и Vauxhall в Великобритании возобновят работу с 18 мая после ослабления действующего в стране карантина. Об этом говорится в заявлениях, распространенных компаниями в среду.

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"В преддверии возобновления работы наших двух заводов по производству двигателей в Соединенном Королевстве нашими приоритетами остаются внедрение международных стандартов Ford по обеспечению социального дистанцирования и совершенствование процедур обеспечения безопасности на производстве ради блага наших сотрудников", - говорится в заявлении председателя правления британского подразделения компании Грэма Хора. На предприятиях Ford в Уэльсе и английском графстве Эссекс работают 3,5 тыс. человек, большинство из которых были отправлены в принудительные отпуска в марте.

Vauxhall, входящая в группу компаний Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme), намерена с понедельника возобновить производство на своем заводе в Лутоне, где работают 1,2 тыс. человек. На прошлой неделе в Уэльсе также вновь начал работу завод компании Aston Martin, производящей спортивные автомобили премиум-класса.

 

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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