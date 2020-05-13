В КЧР с начала пандемии поступило около 3 тыс. обращений об изменении условий кредитов

ЧЕРКЕССК, 13 мая./ТАСС/. Банки Карачаево-Черкесии с начала пандемии получили от жителей и бизнесменов республики около 3 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров, 313 из них были связаны с предоставлением кредитных каникул. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе отделения Национального банка КЧР ЮГУ Банка России.

"В банки Карачаево-Черкесии за период с 20 марта по 6 мая от физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) поступило 2924 обращения об изменении условий кредитных договоров. В том числе 313 обращений связаны с возможностью получения кредитных каникул, из них по 195 (62%) банки дали положительный ответ, еще 43 (14%) находятся на рассмотрении, отказано в 75 случаях (24%). Основными причинами отказа со стороны банков являются превышение установленных правительством РФ максимальных лимитов по имеющимся у заемщиков кредитам, а также отсутствие подтверждающих документов о снижении дохода не менее чем на 30%", - рассказали в пресс-службе.

Остальные заявители обратились с просьбой о реструктуризации задолженностей по собственным программам банков. Эта процедура позволит уменьшить суммы ежемесячных взносов за счет удлинения срока выплат. С начала периода пандемии было одобрено 1,1 тыс. заявок на реструктуризацию, это 42% поступивших.

"Мы наблюдаем рост числа обращений. Если на 29 апреля их было 2364, то уже на 6 мая общее количество выросло почти до трех тысяч. Это говорит о том, что жители республики и предприниматели осведомлены о мерах государственной поддержки и активно ими пользуются", - отметил управляющий Отделением-НБ Карачаево-Черкесская Республика Дмитрий Мещеряков.

Кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов, являются федеральной мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в КЧР зафиксированы 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе за время пандемии - 561 человек, 119 пациентов выздоровели, трое умерли.