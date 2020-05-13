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Пандемия коронавируса нового типа

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

Индекс Dow Jones понизился на 2,10%, индекс S&P 500 упал на 1,68%, индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 1,48%

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в среду продемонстрировали негативную динамику после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны, Джерома Пауэлла, который охарактеризовал перспективы развития экономики США в условиях пандемии нового коронавируса как весьма неопределенные и указал на риски дальнейшего спада.

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Как следует из информации на сайте биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 499,56 пункта (2,10%), до отметки 23 265,22. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 48,29 пункта (1,68%) и оказался на отметке 2 821,83. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 133,55 пункта (1,48%), до 8 869,00.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне $25,77 за баррель.

Комментируя итоги биржевого дня, газета The Wall Street Journal отметила, что в выступлении председателя ФРС "инвесторы искали ответы на вопрос о том, как долго продлится и насколько суровым будет спад экономической активности".

"Как представляется, на рынке царит определенная нервозность в связи с неуверенным руководством и действующими санитарными ограничениями, в результате чего низкий потребительский спрос сохранится дольше, чем прогнозировалось, - привела газета мнение руководителя департамента глобальной стратегии компании INTL FCStone Юсефа Аббаши. - Если этот период затянется, то затянется и процесс восстановления экономики".

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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