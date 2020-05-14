Власти Удмуртии оценят состояние отраслей экономики с помощью технологии big data

ИЖЕВСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики заключили контракт с компанией экосистемы Сбербанка, которая предоставит аналитическую информацию на основании технологии анализа больших данных со сведениями о потребительском поведении в период режима самоизоляции. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики.

"Правительство Удмуртской Республики заключило контракт с компанией "Технологии отраслевой трансформации" экосистемы Сбербанка о предоставлении аналитической информации на основании технологии big data. В соответствии с документом, власти республики получат агрегированные неперсонифицированные данные о потребительском поведении за период действия режима самоизоляции в разрезе отраслей экономики Удмуртии", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, это позволит выявить сферы бизнеса, наиболее пострадавшие от пандемии, и оказать адресную поддержку именно тем организациям, которые нуждаются в ней больше всего. Аналитические выгрузки будут предоставляться с промежутком в две недели. Таким образом, удастся оценить эффективность принятых мер поддержки и при необходимости скорректировать подходы.

"Ежедневно мы получаем сообщения с просьбой повлиять на внесение той или иной отрасли в перечень пострадавших. Очевидно, что ситуация у всех была сложная, но разная. У кого-то продажи упали на 10-20%, у кого-то был ноль. С помощью технологии больших данных мы сможем видеть объективную картину, и опираться на нее при разработке дальнейших мер поддержки бизнеса", - цитирует пресс-служба первого вице-премьера республики Александра Свинина.

В правительстве также добавили, что Удмуртия стала первым регионом в стране после Москвы, применившим технологии big data для определения пострадавших сфер бизнеса региона.

О компании

Компания "Технологии отраслевой трансформации", входящая в экосистему Сбербанка, занимается исследованием сфер жизни общества, экономики и государственного управления, а также созданием продуктов, необходимых бизнесу для принятия смарт решений. Информационно-аналитические панели компании обеспечивают всестороннее представление об индустриях и их ключевых компонентах, позволяют выявлять закономерности и прогнозировать развитие процессов потребительского поведения, экономики и управления.

Ситуация в Удмуртии

В республике на данный момент действует режим повышенной готовности, согласно которому все жители должны соблюдать режим самоизоляции. С 6 апреля смогли возобновить свою деятельность 120 системообразующих предприятий из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, ОПК. Также начали работать некоторые индивидуальные предприниматели и ООО, оказывающие бытовые услуги на дому, для этого им необходимо пройти предварительную регистрацию на республиканском сайте госуслуг.

Позднее разрешили возобновить работу салонам красоты, косметическим салонам, СПА-салонам при оказании услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также автошколам, ломбардам и микрофинансовым организациям. Разрешено возобновить работу также рынкам в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества, работают все предприятия обрабатывающего производства, автосалоны, организации, проводящие операции с недвижимостью, адвокатура, нотариат, оценочные компании и МФЦ по предварительной записи. Кроме того, с 14 мая в Удмуртии разрешили возобновить работу магазинам в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары (за исключением Ижевска и поселка Нового, в котором действует карантин - прим. ТАСС) при условии, что в них одновременно могут находиться не более одного человека на 4 кв. м. В Ижевске также начнут работать магазины с непродовольственными товарами, площадь которых менее 400 кв. м. У магазина должен быть отдельный вход с улицы, организациям запрещено при этом обслуживать клиентов без масок.