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НАУФОР предложила Мосбирже поучаствовать в реструктуризации убытков по фьючерсам WTI

В письме ассоциации говорится, что к убыткам привели решения торговой площадки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Московской бирже поучаствовать в реструктуризации убытков участников торгов майскими контрактами на нефть WTI. Об этом говорится в направленном СРО письме на имя председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова, с которым ознакомился ТАСС.

20 апреля 2020 года Мосбиржа прервала торги апрельским контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) после его падения на бирже NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) до нижней границы ценового коридора торговой площадки в $8,84 за баррель. В это время торги фьючерсом на NYMEX продолжались, уходя в отрицательную зону, вплоть до минус $40,32 за баррель. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX, - по минус $37,63 за баррель.

В письме НАУФОР отмечается, что рыночные условия, в которых пришлось действовать Мосбирже, были беспрецедентными и требовали решений, учитывающих техническую готовность площадки к проведению торгов и клиринга в отрицательных ценовых диапазонах. Однако предпринятые Мосбиржей решения привели к тому, что "большинство клиентов - участников торгов понесли убытки, которых можно было бы избежать или уменьшить".

В частности, "неиспользование торговой площадкой права увеличить лимит колебаний цен 20 апреля 2020 года по крайней мере до $0,01 за баррель лишило участников торгов возможности управлять позициями, а брокеров - принудительно их закрывать". Также не было использовано право изменения даты исполнения фьючерсного контракта, право изменения расчетной цены и порядка расчета вариационной маржи, добавили в ассоциации.

В связи с этим НАУФОР попросила Мосбиржу рассмотреть вопрос участия в реструктуризации убытков участников торгов, добавив, что многие клиенты остаются должны брокерам по сегодняшний день. СРО также отметила, что принятие решения о реструктуризации может продемонстрировать приоритет интересов инвесторов как для индустрии, так и для инфраструктуры российского финансового рынка.

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