Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержать авиаперевозчиков поручил президент России Владимир Путин. "Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества", - отмечают в правительстве.

Для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов, указывают в пресс-службе кабмина. "Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления. При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка", - добавляют в правительстве.

Авиаперевозки в период пандемии

Отмечается, что на фоне распространения новой коронавирусной инфекции авиаперевозки оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. По оценке правительства, субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемической ситуацией, и позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации.

В настоящее время Россия практически полностью прекратила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Осуществляются лишь грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а некоторые авиакомпании решили использовать часть простаивающих самолетов под грузоперевозки в основном медицинских товаров.

Согласно оперативным данным Росавиации, в апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тыс. пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.