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Трамп заявил, что твердо убежден в необходимости введения ФРС отрицательной ставки

Ранее председатель финансового регулятора Джером Пауэлл сообщил, что Федеральная резервная система даже не рассматривает этот вопрос

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, должна ввести отрицательную базовую процентную ставку, как во многих других государствах. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Его попросили прокомментировать слова председателя финансового регулятора Джерома Пауэлла, который сообщил, что ФРС даже не рассматривает этот вопрос. "Я твердо убежден, что нам необходима отрицательная ставка", - отметил Трамп. Он призвал "взглянуть на Германию, Китай и всех остальных", кто ввел отрицательные ставки, берет в долг и получает за счет этого доход. "Если они пользуются преимуществами отрицательных ставок, то и мы должны тоже. <...> Безумие, но другие страны этим занимаются. <...> У нас тоже есть возможности для этого. Я ждал этого всю жизнь", - подчеркнул президент.

При этом он назвал Пауэлла, которого ранее постоянно критиковал, "самым прогрессирующим игроком" (титул, используемый в Национальной баскетбольной ассоциации). "Не согласен с ним только в одном - отрицательных ставках", - заключил Трамп, добавив, что тот "отлично выполняет свою работу".

Ранее в среду главу ФРС попросили прокомментировать высказывания президента, который во вторник в очередной раз призвал финрегулятор ввести отрицательную ставку. Пауэлл подчеркнул, что "доказательства эффективности отрицательных ставок весьма неоднозначны".

В конце апреля ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Глава государства неоднократно призывал финрегулятор понизить ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне, чтобы, вопреки желанию руководства ФРС, вообще сократить инфляцию до нуля и начать рефинансировать госдолг США.

Базовую ставку на нулевом или отрицательном уровне удерживает ряд центробанков мира. Некоторые страны выпускают государственные облигации с отрицательной ставкой, что позволяет им брать в долг и получать за счет этого доход.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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