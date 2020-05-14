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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор разработал рекомендации по общению с кредиторами

В ведомстве советуют не избегать контактов с ними и не надеяться, что про долг "забудут" или он исчезнет "сам собой"
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор в четверг разместил на своем сайте памятку о кредитных каникулах в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, разработанную ведомством совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства финансов РФ. В ней в том числе содержатся советы для тех, кто оказался в затруднительной ситуации.

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"Сложности с обслуживанием заемных средств преодолимы: чем скорее и рассудительнее начать действовать (и особенно обсуждать ситуацию с кредитором), тем с меньшими потерями получится найти решение", - говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре считают, что избегать общения с кредитором - плохая стратегия, так как не стоит рассчитывать, что про долг "забудут" или он исчезнет "сам собой". "А выход на переговоры по собственной инициативе добавляет благонадежности заемщику с точки зрения кредитора", - говорится в тексте.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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