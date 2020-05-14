Moody’s ухудшило прогноз по продажам автомобилей в мире

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает падения продаж автомашин в мире на 20% в текущем году. Предыдущий прогноз предусматривал снижение данного показателя на 14%, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте агентства.

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"Рейтинговое агентство теперь ожидает падения продаж автомобилей в мире на 20% в 2020 году, что хуже предыдущего прогноза спада в 14%. Воздействие коронавируса на экономику усугубляется", - пояснило Moody’s.

По его оценке, в этом году данный показатель в Европе снизится на 30%, в США - на 25%. Агентство оставило без изменения свой прогноз по продажам автомобилей в Китае на текущий год - спад на 10%.

Moody’s не исключает, что объем продаж автомобилей в мире в следующем году увеличится на 11,5%, при прогнозируемом росте ВВП в странах G20 на 4,8% в 2021 году.

Американские автомобилестроительные гиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler с 18 мая приступят к возобновлению работы своих заводов в штате Мичиган, приостановленной из-за пандемии. General Motors, Ford и Fiat Chrysler 18 марта заявили о приостановке производства в Северной Америке. Руководство автогигантов подчеркивало, что до возобновления работы заводов сотрудники будут получать пособия по безработице и выплаты от компаний.

General Motors единственной в большой тройке добилась прибыли в первом квартале текущего года. Чистая прибыль GM в первом квартале составила $0,3 млрд. Выручка достигла $32,7 млрд. Компания оценила свой прямой и косвенный урон от последствий пандемии в $1,4 млрд.