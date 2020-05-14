Секретариат Азиатского форума в Боао откроет представительство в китайском Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 14 мая. /ТАСС/. Секретариат Азиатского экономического форума (АЭФ) в городе Боао (южная китайская провинция Хайнань) создаст постоянное представительство в городе Хайкоу - административном центре провинции. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, 12 мая в Хайкоу состоялась встреча секретаря партийного комитета провинции Хайнань Лю Цыгуя и генерального секретаря Азиатского экономического форума в Боао Ли Баодуна, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством провинции Хайнань и секретариатом форума.

Как пишет "Хайнань жибао", главной целью создания постоянного представительства в Хайкоу является улучшение координации действий правительства провинции и секретариата АЭФ при проведении форума, а также Всемирной конференции по туризму АЭФ, встреч Совета форума и других мероприятий. Работа постоянного представительства будет также направлена на привлечение в регион инвестиций, развитие международного сотрудничества провинции. В материале подчеркивается, что власти Хайнаня продолжат прикладывать усилия для совершенствования инфраструктуры АЭФ и повышения качества сервиса для превращения форума во всемирно известную площадку для диалога между властью и бизнесом.

Форум в китайском Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечество с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями.

В последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром. Форум прошлого года собрал более 2 тыс. участников из 60 стран и регионов мира, в том числе из России. Среди гостей мероприятия были главы правительств Республики Корея, Лаоса, Люксембурга, Сан-Томе и Принсипи.

В этом году мероприятие должно было пройти 24-27 марта, однако из-за пандемии организационный комитет принял решение отменить проведение форума.