Для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток запустят электронную торговую площадку

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) запустит для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток сервисы по привлечению займов и инвестиций онлайн, а также электронную торговую площадку. Новый инструментарий будет размещен в личном кабинете резидента на сайте корпорации и поможет эффективнее реализовывать проекты, сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"В интересах резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока вводит в работу сервисы по привлечению заемного финансирования онлайн и цифровому взаимодействию с бизнесом. Также управляющая компания запускает электронную торговую площадку для продуктов и услуг резидентов с возможностью взаимодействия и кооперации", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в КРДВ, сервисы будут запущены "в ближайшее время".

В частности, сервис по привлечению заемного финансирования позволит резидентам формировать и дистанционно направлять заявки на получение кредита одновременно в несколько банков-партнеров КРДВ. КРДВ сможет отслеживать рассмотрение заявок резидентов банками, чтобы изучить потребности инвесторов и разрабатывать подходящие программы финансирования. Всего корпорация подписала 18 соглашений с крупнейшими федеральными и региональными банками.

Кроме того, резиденты смогут привлекать через личный кабинет на сайте КРДВ инвестиции. Для этого нужно будет оставить заявку с параметрами проекта, и информация будет опубликована и доступна для потенциальных партнеров. А для продвижения продукции и услуг резидентов управляющая компания вводит в работу электронную торговую площадку, на которой каждый инвестор сможет разместить рекламное объявление или ознакомиться с предложениями других участников платформы и совершить покупку.

"В разработке находятся сервисы по подписанию и утверждению соглашений и дополнительных соглашений с резидентами, подаче заявок на право предоставления товарного знака "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток" и кадровую потребность в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК). Для повышения эффективности сервисов пользователи личного кабинета смогут оценить качество взаимодействия с управляющей компанией. Масштабным сервисом станет навигатор, объединяющий весь комплекс мер государственной поддержки инвестпроектов, реализуемых на ТОР и в СПВ, в списке будет присутствовать более 80 видов", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день для 2 336 инвесторов ТОР и СПВ создано 2 327 учетных записей в личном кабинете резидента, его активными пользователями являются более 1 400 предприятий.