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FT: Великобритания планирует снизить пошлины на импорт сельхозпродукции из США

По данным издания, министерство внешней торговли королевства представит "большой пакет уступок" в ближайшие месяцы

ТАСС, 14 мая. Правительство Великобритании разрабатывает план снижения пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из США. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники в британских правящих кругах.

По их данным, министерство внешней торговли королевства готовит "большой пакет уступок", который будет представлен американской стороне в ближайшие месяцы. В Лондоне рассчитывают, что этот шаг поможет продвинуться в переговорах с Вашингтоном о заключении соглашения о свободной торговле.

Как при этом отмечается, некоторые члены британского парламента и министры опасаются, что подобный план может негативно сказаться на национальном сельском хозяйстве. Основными оппонентами министра внешней торговли Элизабет Трасс в этом вопросе, по информации газеты, являются министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Джордж Юстис и канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув.

5 мая британское правительство распространило заявление, согласно которому Лондон и Вашингтон намерены ускорить темпы консультаций по заключению соглашения о свободной торговле. Первый этап переговоров, стартовавших 5 мая, продлится две недели, а участие в нем примут около ста переговорщиков с обеих сторон.

Торговые переговоры с США начались вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из состава Евросоюза после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($160 млрд), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($101 млрд).

Теги
СШАВеликобритания
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