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Пандемия коронавируса нового типа

"Ъ": РСПП просит ускорить въезд в Россию иностранных специалистов

По словам главы союза Александра Шохина, каждый день отсрочки их прибытия приводит к невосполнимым финансовым потерям промышленности

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД России с просьбой ускорить въезд в РФ иностранных инженеров для обслуживания и установки сложного технического оборудования. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма главы РСПП Александра Шохина.

Правительство 29 апреля разрешило въезд специалистам, однако есть проблемы с оформлением виз, разрешений на работу и формированием списков таких сотрудников, отмечает Шохин в письмах главам ФСБ, МВД и МИД Александру Бортникову, Владимиру Колокольцеву и Сергею Лаврову от 8 мая. Как отмечает издание со ссылкой на главу РСПП, каждый день отсрочки прибытия иностранных специалистов приводит к невосполнимым финансовым потерям промышленности.

В большей степени проблему обозначили генерирующие компании и Минэнерго. В министерстве газете сообщили, что составляют списки иностранных специалистов по мере поступления запросов от предприятий и отправляют в ФСБ.

Также проблемы есть у производителей продуктов питания, указывает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в крупной пищевой компании. Трудности возникают из-за того, что производственные линии требуют регулярного обслуживания, а для этого чаще всего нужен сотрудник производителя оборудования. Без его присутствия есть риск утратить гарантию.

Распоряжение правительства от 29 апреля позволяет МВД оформлять приглашения, на основании которых и будут выдаваться деловые визы, целью поездок будет техническое обслуживание, пояснили газете в консульском департаменте МИД РФ. "Схема такова: организация обращается в Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ с просьбой оформить приглашение на конкретного человека. Из ГУВМ приглашение поступает в консульский департамент МИД - его видно в системе. На основании этого приглашения в посольстве РФ в конкретной стране выдается деловая виза",- сообщили изданию в консульском департаменте.

Ранее правительство РФ временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до улучшения ситуации с коронавирусом. 29 апреля правительство отменило ограничения на въезд для некоторых категорий иностранных граждан, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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