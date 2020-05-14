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Чистая прибыль Mazda в прошлом финансовом году рухнула на 81%

Она составила около $113,3 млн

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль японского автомобильного концерна Mazda в 2019 финансовом году (завершился 31 марта 2020 года) снизилась на 81%, до отметки в 12,13 млрд иен (около $113,3 млн по текущему курсу). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг отчетные данные компании.

Согласно им, операционная прибыль компании в минувшем финансовом году также снизилась - на 47%, до отметки в 43,6 млрд иен ($407,4 млн). В то же время компания воздержалась от прогнозов по прибыли на 2020 финансовый год (завершится 31 марта 2021 года). "Сделать прогноз по финансовым результатам на текущий финансовый год является затруднительным из-за ситуации с новым коронавирусом", - говорится в сообщении компании.

Ранее на этой неделе крупнейший японский автоконцерн Японии Toyota также обнародовал отчетные данные за прошедший финансовый год, согласно которым операционная прибыль компании снизилась на 1%, до отметки в 2,44 трлн иен ($22,8 млрд), а чистая прибыль выросла на 10,3%, до отметки в 2,08 трлн иен ($19,4 млрд).

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Япония
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