Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят 25 заводов по утилизации отходов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации коммунальных отходов, общая стоимость проекта составляет 600 млрд рублей, говорится в совместном сообщении компаний.

Оператором выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансирование проекта будет осуществлять ВЭБ.РФ.

"Государственные корпорации "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку. Стороны готовы построить предприятия с высокой степенью локализации производства оборудования для обслуживания крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей. Согласно документу, Ростех намерен разработать комплекс мер государственной поддержки запуска и реализации проектов, в том числе с применением механизма договоров о предоставлении мощности на оптовом рынке электроэнергии, механизма расширенной ответственности производителей, отмечается в сообщении.

"Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель", - заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, заводы станут финальным звеном системы обращения с отходами, а такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот. Росатом готов стать поставщиком основного оборудования, обеспечить разработку базового инжиниринга для заводов, привлекать носителей наилучших зарубежных технологий в области энергетической утилизации ТКО, осуществлять пусконаладочные работы, оказывать сервисные услуги по техническому обслуживанию и ремонту в период эксплуатации. Как сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, партнеры рассчитывают привлечь в проект инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма "зеленых облигаций".

Как говорится в сообщении, реализация проекта в полном объеме создаст приток 459 млрд рублей дополнительных инвестиций в российскую промышленность и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом. "При наличии готового российского решения в области выработки энергии из отходов появится возможность его экспорта в такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР и другие, планирующие строительство объектов по переработке отходов в энергию", - считают компании. "РТ-Инвест" уже строит четыре завода по энергетической утилизации отходов на территории Московской области в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах, а также еще один завод в Татарстане.