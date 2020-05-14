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В Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год

Этот документ будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в нижнюю палату парламента, следует из сообщений на сайте регулятора.

"Представленный в Государственную Думу документ будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направляет годовой отчет Банка России президенту и в правительство Российской Федерации", - указано в сообщении.

Отчет отражает приоритеты Банка России и решения, которые принимал мегарегулятор для обеспечения ценовой и финансовой стабильности и развития финансового рынка страны.

Финансовые показатели

По итогам 2019 года ЦБ получил убыток в размере 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчета.

Объем активов ЦБ РФ по итогам прошлого года достиг 40,5 трлн рублей, что на 2,9% больше, чем годом ранее. При этом величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте за 2019 год выросла на $85,1 млрд.

Как следует из отчета, основным фактором роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались регулятором в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другими факторами роста объема активов являлись изменение цены золота за период и покупка золота у российских кредитных организаций. Увеличение активов также связано с притоком клиентских средств на счета в Банке России.

ЦБ РФ также получил в 2019 году доход от участия в капитале Сбербанка (до начала апреля 2020 года регулятор владел половиной всех акций госбанка) в размере 180,7 млрд рублей. Все средства, согласно законодательству, были направлены в бюджет Российской Федерации.

Численность персонала

Численность персонала Банка России в 2019 году уменьшилась на 1,2 тыс. человек (или на 2,4%), до 49,4 тыс. сотрудников.

"В целом в результате проведенной работы численность персонала Банка России уменьшилась на 1,2 тыс. человек, или на 2,4%, и составила 49,4 тысячи человек", - сказано в отчете.

В документе уточняется, что в минувшем году регулятор продолжил работу по оптимизации численности персонала, связанную, в том числе, с новым этапом централизации. "В организационном развитии акцент был сделан на совершенствовании процессов на региональном уровне и развитии подразделений, выполняющих межрегиональные функции. Оптимизирована численность бухгалтерских, операционных подразделений, а также подразделений безопасности и работы с персоналом, хозяйственно-эксплуатационных и административных подразделений. Завершилась централизация функций надзора за некредитными финансовыми организациями, продолжилась централизация финансового мониторинга и валютного контроля", - говорится в отчете.

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