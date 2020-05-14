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Замглавы правления "Газпрома" Садыгов стал акционером компании

Его доля составила 0,000232%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов стал владельцем обыкновенных акций компании, получив в уставном капитале долю в 0,000232%, говорится в материалах газового холдинга.

"Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале ПАО "Газпром": 06 мая 2020 г.", - отмечается в сообщении.

Уставный капитал "Газпрома" состоит из 23 млрд 673 млн 512 тыс. 900 обыкновенных акций. Таким образом, всего Садыгов купил примерно 54920 акций "Газпрома".

На закрытии торгов 6 мая акции холдинга оценивались в 187,05 рубля за бумагу. Стоимость пакета, купленного Садыговым, может составлять 10,27 млн рублей.

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