{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минпромторг разработал предложения по мерам поддержки российских экспортеров

Среди таких предложений - льготные кредиты и упрощение доступа к программам повышения конкурентоспособности

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) разработали предложения по антикризисным мерам поддержки экспорта компаний РФ, предусматривающие в том числе льготные кредиты и упрощение доступа к программам повышения конкурентоспособности, говорится в сообщении Минпромторга.

На эту тему
Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

"Антикризисные меры были разработаны в ответ на общесистемные вызовы, с которыми столкнулись российские экспортеры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Прежде всего, планируемые изменения касаются механизма реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)", - отмечается в сообщении.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предполагается упростить процедуры проведения отбора заявок экспортеров для КППК и сократить сроки их рассмотрения, а также расширить доступ к программе.

"Ранее в случае недостижения заявленных объемов экспорта продукции организация теряла право на получение государственной поддержки, теперь при подтверждении форс-мажора государственная поддержка продолжит оказываться. Организации, реализующие EPC-контракты и обеспечивающие поставки российской продукции, также получат возможность заключать соглашения о реализации КППК", - уточнил министр.

Также предлагается предусмотреть в текущем году возможность выдачи льготных кредитов организациям на финансирование оборотного капитала в рамках имеющегося экспортного контракта.

Кроме того, подготовлен проект постановления правительства о компенсации до 80% затрат поставщиков на сертификацию продукции на внешних рынках и до 50% затрат на омологацию. Компенсировать затраты можно за текущий год и не ранее второй половины предыдущего года.

По данным Минпромторга, уже оказана поддержка более 1 тыс. экспортеров, комплекс антикризисных мер постоянно обновляется.

Доступ к траспортной субсидии

Минпромторг РФ предлагает в связи со снижением деловой активности из-за коронавируса увеличить число компаний, имеющих право на компенсацию транспортных расходов при экспорте.

"Список компаний, которые получат доступ к компенсации расходов на транспортировку продукции, расширится", - говорится в сообщении ведомства.

Также министерство предлагает снять штрафы за недостижение показателей результативности, являющегося условием получения субсидии. "Поскольку причиной недостижения показателей результативности организациями, заключившими соглашения о получении субсидии в 2019 году, являются негативные факторы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, Минпромторг предложил снять предусмотренные соглашениями штрафные санкции и ответственность", - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

"Кроме того, мы расширили возможность субсидирования транспортных затрат организациям, реализующим машинокомплекты", - добавил он.

Министерство внесло в правительство проект постановления о господдержке организаций промышленности гражданского назначения. Документ предполагает возможность компенсации затрат на хранение продукции на складах третьих лиц, если из-за ограничений на фоне пандемии своевременная поставка ее покупателям невозможна. Как пояснило министерство, по действующим правилам право на субсидию в 2020 году имеют только компании, заключившие соглашение с Минпромторгом в 2019 году.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Потребление электроэнергии в России в майские праздники упало на 5,4%
В Минэнерго отметили, что эти данные уже учитывают температурный фактор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС