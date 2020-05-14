Минпромторг разработал предложения по мерам поддержки российских экспортеров

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) разработали предложения по антикризисным мерам поддержки экспорта компаний РФ, предусматривающие в том числе льготные кредиты и упрощение доступа к программам повышения конкурентоспособности, говорится в сообщении Минпромторга.

"Антикризисные меры были разработаны в ответ на общесистемные вызовы, с которыми столкнулись российские экспортеры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Прежде всего, планируемые изменения касаются механизма реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)", - отмечается в сообщении.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предполагается упростить процедуры проведения отбора заявок экспортеров для КППК и сократить сроки их рассмотрения, а также расширить доступ к программе.

"Ранее в случае недостижения заявленных объемов экспорта продукции организация теряла право на получение государственной поддержки, теперь при подтверждении форс-мажора государственная поддержка продолжит оказываться. Организации, реализующие EPC-контракты и обеспечивающие поставки российской продукции, также получат возможность заключать соглашения о реализации КППК", - уточнил министр.

Также предлагается предусмотреть в текущем году возможность выдачи льготных кредитов организациям на финансирование оборотного капитала в рамках имеющегося экспортного контракта.

Кроме того, подготовлен проект постановления правительства о компенсации до 80% затрат поставщиков на сертификацию продукции на внешних рынках и до 50% затрат на омологацию. Компенсировать затраты можно за текущий год и не ранее второй половины предыдущего года.

По данным Минпромторга, уже оказана поддержка более 1 тыс. экспортеров, комплекс антикризисных мер постоянно обновляется.

Доступ к траспортной субсидии

Минпромторг РФ предлагает в связи со снижением деловой активности из-за коронавируса увеличить число компаний, имеющих право на компенсацию транспортных расходов при экспорте.

"Список компаний, которые получат доступ к компенсации расходов на транспортировку продукции, расширится", - говорится в сообщении ведомства.

Также министерство предлагает снять штрафы за недостижение показателей результативности, являющегося условием получения субсидии. "Поскольку причиной недостижения показателей результативности организациями, заключившими соглашения о получении субсидии в 2019 году, являются негативные факторы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, Минпромторг предложил снять предусмотренные соглашениями штрафные санкции и ответственность", - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

"Кроме того, мы расширили возможность субсидирования транспортных затрат организациям, реализующим машинокомплекты", - добавил он.

Министерство внесло в правительство проект постановления о господдержке организаций промышленности гражданского назначения. Документ предполагает возможность компенсации затрат на хранение продукции на складах третьих лиц, если из-за ограничений на фоне пандемии своевременная поставка ее покупателям невозможна. Как пояснило министерство, по действующим правилам право на субсидию в 2020 году имеют только компании, заключившие соглашение с Минпромторгом в 2019 году.