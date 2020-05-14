Группа "Аэрофлот" подала в Росавиацию документы на получение субсидий

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" (в нее входят головной одноименный перевозчик, компании "Россия", "Победа" и "Аврора") подала в Росавиацию заявление на получение субсидий за февраль - апрель. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний "Аэрофлот" за февраль - апрель 2020 года", - сказали в агентстве.

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства РФ 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 30%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.