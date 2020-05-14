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Закупки у предпринимателей через портал поставщиков в Москве в I квартале выросли на 30%

Чаще всего в этом году городские заказчики заключали контракты на поставку хозяйственных товаров, на оказание услуг по техническому обслуживанию, а также на проведение различных проектных работ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Москве через портал поставщиков вырос в первом квартале 2020 года на 30% - до 2,7 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"В I квартале 2020 года на портале поставщиков с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключили 24 тыс. онлайн-контрактов. За год объем закупок вырос на 30%. В первом квартале 2019 года с ними было заключено контрактов на 1,6 млрд рублей, сегодня это уже 2,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В качестве физических лиц на портале могут регистрироваться также самозанятые граждане, им для работы потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Все пользователи портала поставщиков могут участвовать как в закупках по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ.

"Это поможет бизнесу и индивидуальным предпринимателям в условиях ограничительных мер открыть для себя новые возможности, рынки сбыта и способы продвижения продукции, найти партнера или нужный товар по оптимальной цене. Полный функционал доступен не только представителям Москвы, но и 34 регионам России", - приводятся в сообщении слова главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Чаще всего в этом году городские заказчики заключали с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку хозяйственных товаров, на оказание услуг по техническому обслуживанию, а также на проведение различных проектных работ.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Он помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений. Сегодня с ресурсом работают больше 170 тыс. поставщиков. Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает более 500 тыс. наименований.

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