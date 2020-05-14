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"Балтийский завод" в мае заложит четвертый атомный ледокол проекта 22220

Он получит имя "Якутия"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Балтийский завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в мае заложит четвертый атомный ледокол проекта 22220, говорится в сообщении верфи.

"В мае этого года специалисты "Балтийского завода" (входит в состав ОСК) заложат третий серийный атомный ледокол проекта 22220", - отмечается в пресс-релизе. Новый ледокол получит имя "Якутия" и станет четвертым атомоходом серии.

Заказчик строительства - "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом").

Второй ледокол проекта (первый серийный) - "Сибирь" - предприятие заложило в мае 2015 года, третье судно (второе серийное) - "Урал" - в июле 2016 года. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 г. Ввод в эксплуатацию четвертого ледокола серии запланирован на 2024 года, пятого - на 2027 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

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