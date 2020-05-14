{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Касперский заявил, что главные мировые киберзлодеи говорят по-русски

Россия обучает лучших в мире программистов, полагает глава "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия обучает лучших в мире программистов, однако иногда это приводит к тому, что и лучшие в мире хакеры тоже говорят по-русски. Такое мнение глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский высказал интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица бизнеса".

На эту тему
Евгений Касперский: хочу спасти мир

"Если брать именно высокопрофессиональную преступность, все главные киберзлодеи говорят по-русски. Самая громкая классическая история - Carbanak. Если не ошибаюсь, 2014 год. Банда русскоговорящих хакеров - Россия, Украина, Прибалтика, Европа. За пару лет они, по нашим оценкам, вынули миллиард долларов", - рассказал он.

По словам Касперского, в России, действительно, "лучшие в мире программисты, специалисты по разработке софта". "И хакеры тоже. Они учились в одних университетах, но результат получился разный. Если первые пытаются создать что-то новое, то вторые - взломать, разрушить. Мотивация у хакеров почти в 100% случаев - деньги, деньги, деньги", - пояснил он.

Теги
Касперский, Евгений Валентинович
Реклама на ТАСС
Потребление электроэнергии в России в майские праздники упало на 5,4%
В Минэнерго отметили, что эти данные уже учитывают температурный фактор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС