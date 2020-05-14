Касперский заявил, что главные мировые киберзлодеи говорят по-русски

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия обучает лучших в мире программистов, однако иногда это приводит к тому, что и лучшие в мире хакеры тоже говорят по-русски. Такое мнение глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский высказал интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица бизнеса".

"Если брать именно высокопрофессиональную преступность, все главные киберзлодеи говорят по-русски. Самая громкая классическая история - Carbanak. Если не ошибаюсь, 2014 год. Банда русскоговорящих хакеров - Россия, Украина, Прибалтика, Европа. За пару лет они, по нашим оценкам, вынули миллиард долларов", - рассказал он.

По словам Касперского, в России, действительно, "лучшие в мире программисты, специалисты по разработке софта". "И хакеры тоже. Они учились в одних университетах, но результат получился разный. Если первые пытаются создать что-то новое, то вторые - взломать, разрушить. Мотивация у хакеров почти в 100% случаев - деньги, деньги, деньги", - пояснил он.