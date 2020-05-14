{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Якутии ожидает оживления алмазной отрасли после восстановления индийского рынка

Айсен Николаев также выразил надежду, что спрос на алмазном рынке будет постепенно восстанавливаться

ТАСС, 14 мая. Катализатором для оживления алмазной отрасли должно стать восстановление после пандемии индийского рынка - лидера в обработке камней. Такое мнение выразил ТАСС в четверг Айсен Николаев, глава Якутии, которая является одним из крупнейших акционеров алмазодобывающей компании "Алроса".

Ранее во вторник "Алроса" отчиталась о снижении продаж в апреле 2020 года почти в 10 раз по отношению к марту.

"Сейчас у ряда экспертов появился определенный оптимизм, который связан с оживлением китайского рынка, где начал работать ретейл и производства. Но мы, конечно, все понимаем, что основным катализатором станет момент, когда заработает индийский рынок. Не в смысле продаж, а как тот рынок, на котором обрабатывается большинство алмазов", - сказал глава Якутии.

Николаев выразил надежду, что спрос на алмазном рынке будет постепенно восстанавливаться. "Хотелось бы, конечно, чтобы третий квартал для мировой алмазодобывающей промышленности стал не таким провальным, как второй", - добавил он.

Как отмечали в "Алросе", введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. Однако, по оценкам компании, уже к началу III квартала 2020 года будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) и улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

Теги
ИндияРоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
Реклама на ТАСС
Потребление электроэнергии в России в майские праздники упало на 5,4%
В Минэнерго отметили, что эти данные уже учитывают температурный фактор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС