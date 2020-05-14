Глава Якутии ожидает оживления алмазной отрасли после восстановления индийского рынка

ТАСС, 14 мая. Катализатором для оживления алмазной отрасли должно стать восстановление после пандемии индийского рынка - лидера в обработке камней. Такое мнение выразил ТАСС в четверг Айсен Николаев, глава Якутии, которая является одним из крупнейших акционеров алмазодобывающей компании "Алроса".

Ранее во вторник "Алроса" отчиталась о снижении продаж в апреле 2020 года почти в 10 раз по отношению к марту.

"Сейчас у ряда экспертов появился определенный оптимизм, который связан с оживлением китайского рынка, где начал работать ретейл и производства. Но мы, конечно, все понимаем, что основным катализатором станет момент, когда заработает индийский рынок. Не в смысле продаж, а как тот рынок, на котором обрабатывается большинство алмазов", - сказал глава Якутии.

Николаев выразил надежду, что спрос на алмазном рынке будет постепенно восстанавливаться. "Хотелось бы, конечно, чтобы третий квартал для мировой алмазодобывающей промышленности стал не таким провальным, как второй", - добавил он.

Как отмечали в "Алросе", введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. Однако, по оценкам компании, уже к началу III квартала 2020 года будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) и улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.