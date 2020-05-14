Сбербанк выдал беспроцентные зарплатные кредиты на 13 млрд руб.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сбербанк с начала запуска госпрограммы выдал беспроцентные кредиты для выдачи зарплат на 13 млрд рублей при объеме заявок в 42 млрд рублей, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"Госпрограмма кредитования на выдачу зарплат под 0% работает чуть больше месяца. За это время клиенты подали в Сбербанк заявки на сумму более 42 млрд рублей, одобрено кредитов на сумму более 21,2 млрд рублей, выдано - около 13 млрд рублей", - сказал он.

При этом, по его словам, по собственной расширенной программе кредитных каникул для бизнеса в Сбербанк с конца марта поступило более 85 тыс. заявок, одобрено свыше 61 тыс. заявок, проведена реструктуризация по 48 тыс. договоров.

"Общий объем реструктуризации составил 111 млрд рублей. Высокий спрос на реструктуризацию мы наблюдаем в ретейле, общественном питании, отрасли бытовых услуг населению. Заявки на реструктуризацию подали 28% компаний - заемщиков банка из непродовольственного ретейла, более 34% клиентов сферы общепита, примерно 40% компаний туристического, спортивного бизнеса, отраслей досуга и образования, более 60% компаний, занимающихся выставочной деятельностью", - отметил Попов.

Сбербанк также проанализировали показатели выдачи кредитов корпоративным клиентам Сбербанка за апрель 2020 года. "По сравнению с апрелем прошлого года снижение объемов кредитования в пострадавших отраслях составило чуть более 8,5% - при снижении кредитования в остальных отраслях почти на 18%. Мы полагаем, что именно запуск программ господдержки способствовал более активному кредитованию клиентов пострадавших отраслей", - констатировал зампред правления банка.