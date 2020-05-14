Потребление электроэнергии в России в майские праздники упало на 5,4%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России с 1 по 11 мая 2020 года снизилось, по оперативным данным, на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 26,913 млрд кВт*ч. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго РФ.

В министерстве отметили, что эти данные уже учитывают температурный фактор.

Ранее со ссылкой на оперативные данные "Системного оператора" сообщалось, что в апреле потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле снизилось на 2,9% в сравнении с апрелем 2019 года, до 82,9 млрд кВт*ч. Минэнерго позже уточнило, что объем потребления электроэнергии в целом по России в апреле этого года уменьшился на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 84,3 млрд кВт*ч.