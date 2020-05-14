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Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,03 руб.

Евро вырос до 79,94 руб.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,01%, до отметки в 73,95 руб., курс евро опустился на 0,13%, до 79,805 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:13 мск курс доллара находился на отметке в 73,92 руб. (-0,02%), а курс евро - на уровне 79,92 руб. (+0,01%).

В ходе валютных торгов Мосбиржи, курс доллара вырос до 74,03 руб. (+0,12%), а курс евро - до 79,94 руб. (+0,04%).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 2,43% - до $29,9 за баррель, а нефть сорта WTI - на 2,69% - до $25,97 за баррель.

Биржевые индексы

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже ускорил снижение до 1,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и опустился до отметки в 1098,03 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:03 мск.

В последний раз индекс РТС опускался ниже 1100 пунктов 4 мая текущего года.

По состоянию к 11:09 мск, индекс РТС торговался на уровне 1099,65 пункта (-0,97%). Индекс Мосбиржи опускался на 0,8% - до 2584,08 пункта.

По данным на 10:01 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,3% и достиг отметки в 2597,1 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,37%, до 1106,34 пункта.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,23%, до 2598,98 пункта, а РТС находился на уровне 1107,98 пункта (-0,22%).

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