УФАС Башкортостана возбудило дело по признакам сговора на торгах в сфере здравоохранения

ТАСС, 14 мая. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Башкортостана возбудило дело по признакам картельного сговора на аукционе по закупке цифрового оборудования в учреждения здравоохранения, сообщила в четверг пресс-служба антимонопольного ведомства.

"13 мая 2020 года Башкортостанское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Пасворд", ООО "Битрейтик" и ООО "Техноцель", обнаружив в их действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании участвовали в 59 аукционах на поставку цифрового оборудования в учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, сумма аукционов составила более 100 млн рублей.

"С целью поддержания цен участники предполагаемого картеля отказались от конкурентной борьбы и подавали ценовые предложения с незначительным снижением НМЦК (начальная (минимальная) цена контракта) - 0,5% и 1%", - отмечают в антимонопольном ведомстве.

В результате их действий социальные объекты получили оборудование по значительно завышенным ценам, указывают в ФАС.

"В погоне за прибылью компании не гнушаются получать ее даже с такой социально значимой сферы, как здравоохранение. Конечно, такие действия не должны оставаться безнаказанными. Сейчас мы выясняем все обстоятельства дела. Если картель будет доказан, компании ждет штраф и, возможно, уголовная ответственность для должностных лиц", - отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.