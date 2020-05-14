S7 планирует подать заявку на предоставление субсидий на следующей неделе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7, которая стала крупнейшей в России по объему перевезенных пассажиров в апреле, планирует подать заявку в Росавиацию на получение субсидий на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"S7 Airlines планирует подать заявку на предоставление субсидий за прошедшие периоды на следующей неделе", - отметили в компании. При этом в S7 добавили, что перевозчику "кажется правильным продлить срок выдачи субсидий до конца года".

"Из расчета по предложенной формуле следует, что 23,4 млрд рублей должны возместить авиакомпаниям потерю около 64 млн пассажиров. Это соответствует снижению пассажиропотока вдвое относительно аналогичного периода прошлого года или полному прекращению авиаперевозок - полеты же продолжались даже в апреле - мае, поэтому настолько резкого падения в феврале - июле 2020 года мы однозначно не ожидаем", - сообщили в S7.

Накануне правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Заявку на возмещение убытков в Росавиацию уже подала группа "Аэрофлот".